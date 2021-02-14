14 февраля – официальный день любви во всем мире. Нежные чувства своим звездным половинкам в этот день демонстрируют и украинские артисты. Потап с самого утра удивил жену Настю Каменских романтическим подарком – шариками и роскошным букетом.

Певица Настя Каменских, известная зарубежной публике под псевдонимом NK, не скрывает, что обожает сюрпризы и подарки. День влюбленных она с мужем Потапом празднует дома в компании друзей. Утром звезда поздравила избранника милой валентинкой, а он взамен удивил ее романтическим презентом.

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Потап поздравил Настю Каменских с Днем Валентина

В роскошное загородное поместье рэпер вернулся с огромным букетом красных тюльпанов и десятками блестящих воздушных шариков в форме сердец. Настя Каменских была растрогана романтическим сюрпризом мужа.

В холле артистка сфотографировалась с шариками и цветами, прижавшись к Потапу. Она позировала в домашнем look – укороченных белых лосинах и длинном бело-оранжевом худи. Волосы она собрала в высокий пучок и показала настоящую красоту без косметики. Зато знаменитый продюсер перевоплотился в Валентина. Он предстал в красной футболке и спортивных штанах.

"С Днем Святого Валентина", – лаконично подписала трогательное фото певица.

Добавим, Настя Каменских часто предстает перед более 5-миллионной аудиторией в инстаграме без макияжа. На днях певица показала домашний образ, а ранее обнародовала зимние развлечения с мамой и Потапом, покатавшись на снежных горках без косметики.