Герой 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк скоро станет отцом. Его девушка Даша Хлыстун беременна первенцем. Влюбленные уже рассекретили пол малыша и теперь активно делятся кадрами из совместного отдыха за рубежом.

Максим Михайлюк и Даша Хлыстун через несколько месяцев впервые станут родителями. Перед рождением долгожданной дочери влюбленные отправились на отдых в солнечный Египет.

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Звездная пара готовится к рождению первенца. Пока врач позволяет Даши путешествовать, влюбленные решили не терять возможности и отправились в зимний отпуск. Пара улетела в Египет.

Максим Михайлюк и Даша Хлыстун в Египте

Там Хлыстун рассекретила пол малыша. Теперь поклонники знают, что у Даши и Максима родится девочка. Также будущий звездный папаша в День святого Валентина обнародовал миловидный ролик, где показал свою возлюбленную.

На видео Даша уверенно шагает по территории отеля. Она рассказала Максиму, что хотела оставить чаевые персоналу. Михайлюк поцеловал свою избранницу и ее животик, что растрогало сеть.

Позже один из сотрудников отеля спросил пару, кто у них родится: мальчик или девочка. Когда Максим ответил, что будет дочь, то мужчина в шутку сказал, что хочет жениться.

"Женихи, занимайте очередь", – смешно написал в публикации Михайлюк.