Настя Каменських показала стильний домашній образ: ранкове фото з домашнім улюбленцем
Ранок п'ятниці Настя Каменських розпочала із домашньої фотосесії. Вона зробила миловидну світлину з собачкою Мімі та показала стильний повсякденний look в яскравому худі.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно диктує тренди українським модницям. Вона постає перед камерою в бездоганному вбранні, а також показує, як можна виглядати ефектно вдома.
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Домашній look Настя Каменських
У ранок п'ятниці NK поширила у своєму інстаграмі фотографію, яку зробила вдома. Артистка позувала, сидячи на ліжку в розкішній спальні. Настя одягнула стильне худі м'ятного кольору з синіми плямами і чорним написом. Не видно, з яким низом співачка поєднала такий верх. Вона також похизувалася оголеними стрункими ногами.
Волосся знаменитість вклала у фірмові кучері, які гарно спадали на плечі. На обличчі народна улюблениця зробила насичений макіяж. Очі вона підкреслила чорним олівцем, а на губи нанесла коричневу помаду.
Каменських мило усміхалася та обіймала домашню улюбленицю Мімі.
Настя Каменських з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Насті Каменських
Образи Насті Каменських:
- артистка продемонструвала стильний аутфіт у яскравому кроп-топі та мінішортах;
- зірка постала перед камерою у лавандовому худі й показала чудовий look для весняного дня;
- знаменитість позувала перед камерою у стильній чорній кофтинці без бретелей, прикрашеній пухом.
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