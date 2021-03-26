Ранок п'ятниці Настя Каменських розпочала із домашньої фотосесії. Вона зробила миловидну світлину з собачкою Мімі та показала стильний повсякденний look в яскравому худі.

Співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно диктує тренди українським модницям. Вона постає перед камерою в бездоганному вбранні, а також показує, як можна виглядати ефектно вдома.

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Домашній look Настя Каменських

У ранок п'ятниці NK поширила у своєму інстаграмі фотографію, яку зробила вдома. Артистка позувала, сидячи на ліжку в розкішній спальні. Настя одягнула стильне худі м'ятного кольору з синіми плямами і чорним написом. Не видно, з яким низом співачка поєднала такий верх. Вона також похизувалася оголеними стрункими ногами.

Волосся знаменитість вклала у фірмові кучері, які гарно спадали на плечі. На обличчі народна улюблениця зробила насичений макіяж. Очі вона підкреслила чорним олівцем, а на губи нанесла коричневу помаду.

Каменських мило усміхалася та обіймала домашню улюбленицю Мімі.



Настя Каменських з домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму Насті Каменських

Образи Насті Каменських: