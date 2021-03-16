Настя Каменских поделилась стильным повседневным образом: яркие кадры
Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Она продемонстрировала стильный аутфит в ярком кроп-топе и мини-шортах.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских обнародовала очередную серию фото на личной странице. Она поделилась ярким и весенним образом.
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Образ Насти Каменских
Знаменитость устроила небольшую домашнюю фотосессию. Она предстала перед камерой в ярко-розовом кроп-топе с фигурным вырезом. Его Настя Каменских соединила с голубыми мини-шортами, позволившими звезде похвастаться идеальной фигурой.
Отметим, что на кроп-топе певицы есть надпись – "Девочки рулят". Это название новой песни звезды. Также уже совсем скоро она презентует аудитории клип на композицию. Пока Настя Каменских подогревает интерес аудитории к видеоработе.
Артистка собрала волнистые волосы в два хвоста и распустила несколько прядей. На лице звезда сделала красивый макияж, который завершил повседневный look. Каменских подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.
"Одежда для каждой девочки – это способ рассказать миру о себе и показать свою уникальность", – подписала фото певица.
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских
Поклонники поделились впечатлениями от нового весеннего аутфита знаменитости. Об этом они написали в комментариях:
- Красота;
- Бомба;
- Крутая;
- Красивая;
- Очень красиво;
- Необычный фасон.
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