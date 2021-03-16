Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Она продемонстрировала стильный аутфит в ярком кроп-топе и мини-шортах.

Известная украинская певица Настя Каменских обнародовала очередную серию фото на личной странице. Она поделилась ярким и весенним образом.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость устроила небольшую домашнюю фотосессию. Она предстала перед камерой в ярко-розовом кроп-топе с фигурным вырезом. Его Настя Каменских соединила с голубыми мини-шортами, позволившими звезде похвастаться идеальной фигурой.

Отметим, что на кроп-топе певицы есть надпись – "Девочки рулят". Это название новой песни звезды. Также уже совсем скоро она презентует аудитории клип на композицию. Пока Настя Каменских подогревает интерес аудитории к видеоработе.

Артистка собрала волнистые волосы в два хвоста и распустила несколько прядей. На лице звезда сделала красивый макияж, который завершил повседневный look. Каменских подчеркнула глаза коричневыми тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.

"Одежда для каждой девочки – это способ рассказать миру о себе и показать свою уникальность", – подписала фото певица.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

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Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Поклонники поделились впечатлениями от нового весеннего аутфита знаменитости. Об этом они написали в комментариях: