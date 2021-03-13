Настя Каменских очаровала весенним образом в лавандовом худи: фото
Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, в очередной раз порадовала поклонников новым образом. Она предстала перед камерой в сиреневом худи и показала чудесный look для весеннего дня.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Настя Каменских продолжает диктовать тренды украинским модницам. Звезда показывает разнообразные варианты ярких аутфитов, которые понравятся многим девушкам.
Смотрите также Настя Каменских показала смелый образ в пушистой кофточке: фото
Весенний look Насти Каменских
В солнечный мартовский день артистка решила надеть яркое удлиненное oversize худи лавандового цвета. Такой верх она соединила с обтягивающими серебристыми шортами.
Волосы знаменитость забрала назад и украсила прическу розовыми заколками. Также стильный look дополняли серьги. На лице Настя сделала выразительный макияж с коричневыми тенями на веках и блеском на губах.
Для просмотра фото листайте направо
Другие аутфиты NK:
- артистка позировала в белой кофте и джинсовых шортах;
- Каменских поразила элегантным образом в блузке с принтом;
- повседневный look NK в свитшоте и джинсах.
Поделиться новостью