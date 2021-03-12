Украинская певица Настя Каменских часто делится с поклонниками новыми кадрами. На днях звезда обнародовала новое фото, где похвасталась стильным аутфитом.

Популярная украинская артистка Настя Каменских активно развивает карьеру певицы, но и не забывает об инстаграм-блоге. Там звезда часто публикует фото, где делится стильными образами на каждый день или для светских выходов.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость позировала перед камерой в стильной черной кофточке без бретелек, украшенной пухом. Она удачно подчеркивала декольте певицы. Повседневный аутфіт Настя Каменских дополнила чокером с камнями и подвесками в виде вишен. Также звезда сделала нежный маникюр в розовом цвете.

Артистка необычно уложила волосы, собрав их в два высоких хвоста. На лице Насти Каменских красовался красивый макияж. Певица подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила матовой нюдовой помадой.



Настя Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами:

Красавица;

Вы лучшая;

Настя, ты прекрасна;

Милая;

Невероятно красивая.

Сообщение Насти Каменских

В подписи к фотографии певица пораздумывала об уходе за собой, который, по ее мнению, является важной составляющей жизни каждой девушки.

Как раз на выходных можно расслабиться, принимая ванну с пеной при свечах, сделать масочку, пританцовывая под любимую музыку, посмотреть "Красотку" или "Дневник памяти". Но важно помнить, что настоящая забота о себе – это не только внешний уход,

– отметила Настя Каменских.

Звезда подчеркнула, что забота о себе – это принятие себя, недостатков и постоянная работа над личностью. Для Насти это значит прислушиваться в первую очередь к себе и не пытаться стать современным идеалом.

"Выбирать свои желания и потребности, не делать того, что не хочется и не приносит удовольствия, не позволять другим нарушать личные границы и обесценивать тебя. Это значит кайфовать от каждого дня, от времени наедине с собой и от себя самой. От того, что ты – это ты! Особенная, уникальная, не похожая на других девочка! Которая знает, чего она хочет и знает, как это получить! И я желаю каждой девочке по-настоящему заботиться о себе и любить себя" – подытожила артистка.