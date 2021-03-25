Звездные супруги Потап и Настя Каменских являются одними из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. Рэпер и продюсер дал откровенное интервью, в котором рассказал, что в отношениях для него важно уважение, а также рассекретил, из-за чего может обидеться на избранницу.

Потап и NK поженились 23 мая 2019 года. Влюбленные рассказывали, что это была третья свадьба, поскольку до того они расписались в Лас-Вегасе и в Киеве. Сейчас пара живет в собственном загородном доме, расположенном в элитном городке. Звездный муж поделился, из-за чего в быту возникают ссоры с женой.

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Потап о ссорах с Каменских

Мужчина всегда поддерживает свою возлюбленную, однако бывают моменты, когда возникают конфликты. В частности, Потапу не нравится, когда жена неожиданно снимает его на камеру и показывает эти видео многомиллионной аудитории подписчиков в инстаграме.

Однажды Каменских распространила видео, где показала Потапа, который недавно проснулся. Конечно, мужчина этому не обрадовался. Впоследствии мужчина обиделся на избранницу, потому что в то время, пока он спал, она рассказала, как много всего успела сделать.

Все эти ссоры несерьезные, в шутку. Влюбленные утверждают, что избегают конфликтов. Они живут в гармонии, радуют друг друга, вместе работают и мотивируют на новые свершения.

Интервью Потапа: смотрите видео онлайн