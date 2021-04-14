Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает делиться фотографиями с поездки в Мексику. Звезда показала вариант стильного летнего образа в цветочном платье и похвасталась стройными ногами.

После смерти отца артистка отправилась за океан, где восстанавливается и набирается сил вместе с мамой и лучшей подругой. Также NK не теряет возможности похвастаться изящной фигурой в красивом наряде.

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Летний look Насти Каменских

Знаменитость позировала на террасе дома, в котором живет в Мексике. Настя предстала перед камерой в легком мини-платье черного цвета с цветочным принтом. Наряд имел соблазнительное декольте и подчеркнул пышный бюст исполнительницы, а также сделал акцент на ее длинных стройных ножках.

Платье звезда соединила с массивной черной обувью. Дополнила аутфит черным рюкзаком с изображением мишки, минималистичной подвеской, браслетом и коричневой шляпой, в которой уже была изображена на фото.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику. На отдыхе она демонстрирует натуральную красоту и отдыхает от ежедневного макияжа.



Настя Каменских в цветочном платье в Мексике / Фото из инстаграма Насти Каменских



Настя Каменских в цветочном платье в Мексике / Фото из инстаграма Насти Каменских