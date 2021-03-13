Настя Каменських зачарувала весняним образом у лавандовому худі: фото
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре потішила шанувальниць новим образом. Вона постала перед камерою у лавандовому худі і показала чудовий look для весняного дня.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Настя Каменських продовжує диктувати тренди українським модницям. Зірка показує різноманітні варіанти яскравих аутфітів, які сподобаються багатьом дівчатам.
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Весняний look Насті Каменських
У сонячний березневий день артистка вирішила одягнути яскраве подовжене oversize худі лавандового кольору. Такий верх вона поєднала з обтислими сріблястими шортами.
Волосся знаменитість забрала назад і прикрасила зачіску рожевими шпильками. Також стильний look доповнювали сережки. На обличчі Настя зробила виразний макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах.
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Інші аутфіти NK:
- артистка позувала у білій кофті та джинсових шортах;
- Каменських вразила елегантним образом у блузці з принтом;
- повсякденний look NK у світшоті та джинсах.
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