Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, очаровала поклонников нежным весенним образом. Знаменитость устроила домашнюю фотосессию, где позировала в белой кофте и джинсах.

Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. Она часто публикует фотографии, где показывает яркие аутфиты и вдохновляет подписчиц на стильные весенние образы.

В этот день артистка решила показать свой look of the day. Она позировала в просторной гардеробной комнате собственного загородного дома.

Весенний look Насти Каменских

Исполнительница надела короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули ее стройную талию и ноги. Такой низ она соединила с короткой белой кофтой с длинными рукавами.

Волосы NK уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых тонах, которым подчеркнула натуральную красоту.

