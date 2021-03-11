Настя Каменских очаровала весенним образом в белой кофте и джинсовых шортах: фото
Популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, очаровала поклонников нежным весенним образом. Знаменитость устроила домашнюю фотосессию, где позировала в белой кофте и джинсах.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Настя Каменских активно диктует тренды украинским модницам. Она часто публикует фотографии, где показывает яркие аутфиты и вдохновляет подписчиц на стильные весенние образы.
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В этот день артистка решила показать свой look of the day. Она позировала в просторной гардеробной комнате собственного загородного дома.
Весенний look Насти Каменских
Исполнительница надела короткие джинсовые шорты с высокой посадкой, которые подчеркнули ее стройную талию и ноги. Такой низ она соединила с короткой белой кофтой с длинными рукавами.
Волосы NK уложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых тонах, которым подчеркнула натуральную красоту.
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Другие образы Насти Каменских:
- NK поразила аутфитом в кожаных лосинах и рваном свитере;
- повседневный look певицы в свитшоте и джинсах;
- Каменских очаровала домашним образом в голубом худи.
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