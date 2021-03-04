Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото. Звезда продемонстрировала новый весенний образ в блузке с принтом и в кожаных штанах.

Популярная украинская певица Настя Каменских посетила станцию ​​украинского радио и выполнила там песню "Почуття". Звезда опубликовала фото с нового светского выхода и покорила подписчиков образом.

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Образ Насти Каменских

Знаменитость позировала перед объективом в нежном look, который прекрасно подойдет для прогулок весной или светских выходов. Настя Каменских примерила легкую белую блузку с черным принтом, а также темные кожаные штаны. Трендовую одежду артистка совместила с серебристыми блестящими туфлями с острым носком. В руках она держала большой букет цветов.

Настя Каменских сделала привычную прическу, просто распустив вьющиеся волосы. На лице она сделала роскошный макияж, который удачно завершил красивый аутфит. Певица подчеркнула глаза коричневыми тенями и черными стрелками, а также накрасила губы нюдовой помадой.

С приходом весны хочется все чаще говорить и петь о любви,

– написала Настя Каменских.

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Поклонники Насти Каменских засыпали звезду комментариями: