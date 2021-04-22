Настя Каменских после смерти отца отправилась на несколько недель в Мексику, где восстанавливается и набирается сил. Ее любимый Потап остался в Киеве. Мужчина не смог выдержать долгой разлуки и полетел к своей избраннице.

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Потап полетел в Мексику

В новом выпуске реалити-шоу "Девочки рулят" NK показала чувственный момент встречи с мужем. Она не ожидала увидеть Потапа и была невероятно счастлива, ведь бесконечно соскучилась по нему.

Влюбленные отправились на студию звукозаписи, где записали новую романтическую латиноамериканскую песню. Однако после этого между ними возникла ссора.

Потап уже хотел отпускать жену в дом к девушкам, однако она рассказала, что к ним приедет общий друг Александр, который также находится в Тулуме. Это изрядно поразило его.

Я не понял, что там будет делать Алехандро. Да, это мой друг, я люблю и уважаю его. Но почему он первым окажется в доме девушек, а не я? Они должны были быть сами, а тут я узнаю, что будет еще мужчина. Это уже не "Девочки рулят", а "Девочки рулят" и Алехандро. Почему нельзя появиться Потапу?

– эмоционально высказался рэпер.

Насте удалось успокоить любимого и объяснить, что Александр останется только на день, потому что в гостиницах нет свободных мест. Она отметила, что ей приятна ревность со стороны Потапа и они вместе поехали в дом.

Реалити-шоу "Девочки рулят" – 5 серия: смотрите видео онлайн