Несколько месяцев назад Каменских потеряла отца, что стало переломным моментом в ее жизни. Она решила отвлечься от негативных мыслей и улетела за океан. Там звезда снимает собственное реалити-шоу "Девочки рулят", в котором рассказывает обо всем, что происходит сейчас в ее жизни.

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Каменских вместе с подругой Аней и мамой Лидой живет в вилле на берегу океана. Девушки вместе оправляются от пережитого, ведь сейчас в жизни каждой из них длится сложный период.

Новое фото NK с мамой и подругой

Артистка опубликовала еще один кадр, который сделала в Тулуме. На нем все трое девушек изображены счастливыми, они искренне улыбаются и радуются моменту. Однако, когда камера выключается, улыбки появляются на лицах не часто.

Воспоминания накрывают Настю, Лиду и Аню. Болезненные моменты из жизни не дают о себе забыть.



Настя Каменских с мамой и подругой / Фото из инстаграма Насти Каменских

В заметке Каменских поблагодарила этих двух девушек, которые всегда рядом. Они соглашаются на ее идеи и всегда поддерживают. Готовы к новым приключениям.

Когда Настя предложила на несколько недель все бросить и улететь жить в Мексику, мама и подруга согласились. Они с удовольствием гуляют пешком по нескольку километров в совершенно незнакомой местности в поисках пищи. И даже побывали на сакральном ритуале древних мая, что Каменских показала в своем реалити-шоу.