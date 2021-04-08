После смерти отца певица Настя Каменских оказалась на грани выгорания и нуждалась в перезагрузке. В тайне от близких она приобрела билеты в Мексику, где снимает реалити "Девочки рулят". Если мама и подруга Аня поддержали звезду, то мужа Потапа ее выходка возмутила.

После того, как Настя Каменских, известная как NK, попала в больницу с панической атакой, она решила отвлечься и отправиться на отдых в Мексику. Артистка тайно приобрела пять билетов – для мамы Лидии Петровны, ближайшей подруги Анны Андрейчук, помощниц Илоны и Леры – и сообщила, что вылет послезавтра. Если девушки были шокированы, однако сумели отложить все планы, то спонтанная поездка жены разозлила Потапа.

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Ссора Насти Каменских с Потапом

В первой серии реалити "Девочки рулят" знаменитость не скрывала, что больше всего боялась реакции любимого, и не зря. Настя Каменских сообщила рэперу, что едет в Мексику без него. Эта затея его не на шутку возмутила. Потап был откровенно разочарован, что жена все спланировала без его согласия.

А со мной посоветоваться? Мне нравится Мексика, но мы всегда ездили с тобой. Я твой муж, я хотя бы могу знать о таких сюрпризах заранее. Ты сейчас на концерт, а потом сваливаешь. Это не очень правильно в отношении мужа, как минимум. Извини, но я не понимаю,

– высказался продюсер.

Настя Каменских попробовала объяснить, что ей нужно время для себя, однако ее аргументы не спасли ситуацию. Потап обиделся на жену. Уже в Мексике артистка выразила надежду, что ее муж поймет, ведь она его любит и безумно по нему скучает.

Реалити "Девочки рулят" – 1 серия: смотрите видео онлайн

Напомним, о запуске реалити "Девочки рулят" Настя Каменских объявила в конце марта. Тогда она уже находилась в Мексике и сообщила, что покажет, как проходит их перезагрузка. Название для своего шоу она выбрала неслучайно. Месяц назад NK выпустила танцевальную песню "Девочки рулят", которая подорвала сеть.