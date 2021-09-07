Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото в инстаграм-сториз. Звезда показала, как отдохнула в бассейне во дворе своего дома.

К слову Во время беременности: Катя Осадчая предстала на обложке глянца

Катя Осадчая показала фигуру в купальнике

Звездная мама убаюкала младшего сына, поэтому он спал в коляске во дворе. А Катя Осадчая в это время нежилась в бассейне.

Телеведущая сделала несколько селфи. Она позировала перед камерой в синем раздельном купальнике с цветочным принтом, состоящем из лифа без бретелей и трусиков. Несмотря на то, что звезда не показала свои формы четко, ее фигура была видна даже сквозь воду.

Катя Осадчая собрала волосы в аккуратный пучок, а на лице не делала макияж. Так она похвасталась и натуральной красотой.

Продлить себе лето. Пока младший спит,

– написала ведущая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз

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Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз

Отметим, что Катя Осадчая редко делилась откровенными фото во время беременности. Однако недавно появился номер украинского глянца, на котором знаменитость предстала обнаженной и завернутой в голубую ткань.

Телезвезда на удивление быстро возвращается в форму после третьих родов. Она следила за питанием еще во время особого состояния, чтобы потом долго не сбрасывать лишние килограммы. "Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилась скрупулезной, и на килограммы это никак не влияет – все равно организм должен набрать определенное количество", – делилась Катя Осадчая.