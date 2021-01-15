Популярная украинская певица Джамала рассекретила свой нынешний вес. Также она показала архивные фото и призналась, что хочет похудеть на 10 килограммов и выглядеть так, как на фотографиях.

Популярная украинская певица Джамала любит делиться с поклонниками любимыми фильмами, интересными мыслями на разные темы или воспоминаниями. Она открыта перед поклонниками и поэтому часто публикует сообщения на личной странице в инстаграме.

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Джамала рассекретила свой вес

Знаменитость опубликовала на своей странице архивные фото с отдыха на Бали. На кадрах она позирует среди океана, представ в бежевом купальнике и сетчатом ​​белом мини-платье. Тогда Джамала имела короткие волосы, которые она распустила. Звезда дополнила образ серьгами-кольцами и сделала легкий макияж.

Певица призналась, что когда были сделаны фотографии, она весила 59 килограммов. Зато сейчас Джамала весит 69 килограммов. Она добавила, что хочет похудеть и стать такой, как раньше.

Итак, начинаю борьбу с накопленной "десяточкой"! Удачи мне!

– поделилась Джамала.

Звезда отметила, что архивные снимки она решила обнародовать в инстаграме как мотивацию. А поклонники в комментариях написали множество слов поддержки и комплиментов.

"Удачи! Но наша Джа хороша с любым весом";

"Главное, что есть двое замечательных детей";

"И мне актуально! Успехов нам всем";

"Ох, я тоже после родов, будем все вместе возвращать форму";

"Я с вами! Вы моя дополнительная мотивация".



Архивные фото Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы



Архивные фото Джамалы / Фото с инстаграма Джамалы