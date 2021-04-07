Украинская певица Надя Дорофеева стала ведущей одного из выпусков нового сезона программы о путешествиях "Орел и Решка". Вероятно, она обнародовала фото со съемок, где показала стильный образ.

Надя Дорофееваа является одной из артисток, которые не прекращают диктовать тренды украинским модницам. Она часто публикует в сети фото, где показывает варианты различных аутфитов, для которых выбирает модные новинки.

Читайте также Владимир Дантес нашел плюсы в разлуке с Надей Дорофеевой

Спортивный look Нади Дорофеевой

Звезда опубликовала фотографию, где позировала на фоне гор, невероятно красивой природы. Хотя погода, судя по фото, была прохладной, но образ Нади был очень жарким. Она надела удлиненное oversize худи изумрудного цвета с белой надписью. Вероятно, соединила такой наряд с короткими шортами, однако их не видно на фото.

Знаменитость похвасталась длинными стройными ногами. Среди обуви выбрала белые кроссовки на высокой подошве. Волосы она уложила в легкие локоны, которые развевались на ветру. На лице сделала безупречный макияж в натуральных оттенках, которым подчеркнула естественную красоту.

Если в ленте вы увидели это фото, значит скоро осуществится мечта,

– отметила DOROFEEVA.



Стильный look Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Аутфит Нади Дорофеевой: