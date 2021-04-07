Українська співачка Надя Дорофєєва стала ведучою одного з випусків нового сезону програми про подорожі "Орел і Решка". Ймовірно, вона оприлюднила фото зі зйомок, де показала стильний образ.

Надя Дорофєєваа є однією з тих артисток, які не припиняють диктувати тренди українським модницям. Вона часто публікує в мережі фото, де показує варіанти різноманітних аутфітів, для яких обирає модні новинки.

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Спортивний look Наді Дорофєєвої

Зірка оприлюднила світлину, де позувала на тлі гір, неймовірно красивої природи. Хоча погода, судячи з фото, була прохолодною, проте образ Наді був дуже спекотним. Вона одягнула подовжене oversize худі смарагдового кольору з білим написом. Ймовірно, поєднала таке вбрання з короткими шортами, проте їх не видно на фото.

Знаменитість похизувалася довгими стрункими ногами. Серед взуття обрала білі кросівки на високій підошві. Волосся вона вклала у легкі локони, які майоріли на вітрі. На обличчі зробила бездоганний макіяж у натуральних відтінках, яким підкреслила природну красу.

Якщо в стрічці ви побачили це фото, значить скоро здійсниться мрія,

– зазначила DOROFEEVA.



Стильний look Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Аутфіти Наді Дорофєєвої: