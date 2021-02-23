Украинская певица Надя Дорофеева анонсировала выход новой песни и клипа. Она обнародовала очаровательное фото в оригинальном образе. В этом же наряде звезда снимается в ее будущей видеоработе.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева начала сольную карьеру в прошлом году. Она уже выпустила первый клип, а сейчас работает над созданием нового материала.

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Образ Нади Дорофеевой

Чтобы заинтриговать сеть и подогреть интерес к новой композиции, звезда решила обнародовать кадр из будущего клипа. Надя Дорофеева позировала перед камерой в оригинальном наряде с рюшами и пышными рукавами. На ее шее можно заметить небольшую татуировку.

Темные волосы певица собрала назад в пучок, но выпустила спереди несколько прядей, падающих ей на лицо. Такая прическа придала образу таинственности и загадочности.

Также Надя Дорофеева сделала вечерний макияж, который стал прекрасным дополнением look. Она подчеркнула глаза темными тенями и тушью и накрасила губы глянцевой помадой.

"Перечитал все мои мысли, а они о тебе". скоро,

– подписала фото Надя Дорофеева словами из ее новой песни.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Поклонникам понравился новый образ звезды. Также они выразили интерес к новому материалу Нади Дорофеевой: