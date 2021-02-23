Надя Дорофеева поразила образом из будущего клипа: невероятное фото
Украинская певица Надя Дорофеева анонсировала выход новой песни и клипа. Она обнародовала очаровательное фото в оригинальном образе. В этом же наряде звезда снимается в ее будущей видеоработе.
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Популярная украинская певица Надя Дорофеева начала сольную карьеру в прошлом году. Она уже выпустила первый клип, а сейчас работает над созданием нового материала.
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Образ Нади Дорофеевой
Чтобы заинтриговать сеть и подогреть интерес к новой композиции, звезда решила обнародовать кадр из будущего клипа. Надя Дорофеева позировала перед камерой в оригинальном наряде с рюшами и пышными рукавами. На ее шее можно заметить небольшую татуировку.
Темные волосы певица собрала назад в пучок, но выпустила спереди несколько прядей, падающих ей на лицо. Такая прическа придала образу таинственности и загадочности.
Также Надя Дорофеева сделала вечерний макияж, который стал прекрасным дополнением look. Она подчеркнула глаза темными тенями и тушью и накрасила губы глянцевой помадой.
"Перечитал все мои мысли, а они о тебе". скоро,
– подписала фото Надя Дорофеева словами из ее новой песни.
Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Поклонникам понравился новый образ звезды. Также они выразили интерес к новому материалу Нади Дорофеевой:
- Как же мы ждем!;
- Новый трек, ура;
- Жду тот день, когда мы услышим новую песню;
- Пока ты интригуешь, мы горим;
- Сегодня лучший день из-за такой новости.
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