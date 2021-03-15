Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым фото. Звезда продемонстрировала стильный и смелый образ в черном костюме.

Украинская певица Надя Дорофеева является тренером в известном вокальном шоу "Голос страны". Она показала новый снимок, сделанный во время съемок проекта.

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Образ Нади Дорофеевой

Артистка тщательно подбирает look для каждого эфира, чтобы выглядеть великолепно. На этот раз звезда предстала перед камерой в черном костюме, состоящем из откровенной блузки с декольте и вырезом на животе, а также мини-юбки. Смелый наряд позволил Наде Дорофеевой похвастаться безупречной фигурой и стройными ножками.

Наряд певица совместила с ботильонами в тон с прямоугольным носком. Также образ дополнял трендовый берет с вуалью. Стилисты распустили волосы Нади Дорофеевой и уложили их голливудскими локонами, падающими на плечи.

Look завершил роскошный макияж, о котором позаботились визажисты. Звезде подчеркнули глаза черными стрелками, а губы накрасили насыщенной красной помадой.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой

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