Надя Дорофеева покорила стильным образом в джинсах и пальто: фотосессия на строительстве
Украинская певица, тренер вокального шоу "Голос страны" Надя Дорофеева показала вариант стильного весеннего образа. Она поразила фотосессией на стройке. Для съемки девушка выбрала джинсы и пальто.
Источник:инстаграм Нади Дорофеевой
Артистка умеет удивлять поклонников. Она не только диктует тренды украинским модницам, но и показывает варианты неординарных мест для фотосъемок.
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Стильный look Нади Дорофеевой
Народная любимица позировала на стройке. Надя часто выбирает для фотосессий оригинальные места, придающие съемке особую атмосферу. Знаменитость предстала перед камерой в широких серых джинсах, черном oversize худи с красным принтом. Из верхней одежды она выбрала стильное пальто.
Такой наряд она совместла с белыми кроссовками на высокой подошве. Look она дополнила солнцезащитными очками. Волосы уложила в легкие, едва заметные локоны. На лице сделала макияж в нюдових оттенках.
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Другие аутфит Нади Дорофеевой:
- в клипе певица позировала в оригинальном наряде с рюшами и пышными рукавами;
- артистка поразила чудесным образом в трендовом жакете и с модной прической;
- звезда предстала перед камерой на съемках "Голоса страны" в блестящем мини-платье.
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