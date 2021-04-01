Украинская певица, тренер вокального шоу "Голос страны" Надя Дорофеева показала вариант стильного весеннего образа. Она поразила фотосессией на стройке. Для съемки девушка выбрала джинсы и пальто.

Артистка умеет удивлять поклонников. Она не только диктует тренды украинским модницам, но и показывает варианты неординарных мест для фотосъемок.

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Стильный look Нади Дорофеевой

Народная любимица позировала на стройке. Надя часто выбирает для фотосессий оригинальные места, придающие съемке особую атмосферу. Знаменитость предстала перед камерой в широких серых джинсах, черном oversize худи с красным принтом. Из верхней одежды она выбрала стильное пальто.

Такой наряд она совместла с белыми кроссовками на высокой подошве. Look она дополнила солнцезащитными очками. Волосы уложила в легкие, едва заметные локоны. На лице сделала макияж в нюдових оттенках.

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