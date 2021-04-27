Триумфатор "Голоса страны-11" порадовала поклонников новыми фотографиями. Надя опубликовала 2 снимка, на которых показала, как выглядела в подростковом возрасте.

Смотрите также Надя Дорофеева появилась на "Голосе страны" в смелых нарядах

Надя Дорофеева в школьные годы

На первом фото, которое артистка обнародовала в инстаграм-сториз, она позирует вместе с подругой, которую зовут Екатерина. Девушки позировали на камеру в школьных формах, с челками и собранными волосами.



Надя Дорофеева с челкой в школе / Скриншот инстаграм-сториз Нади Дорофеевой

Также исполнительница показала, как они изменились за несколько лет. DOROFEEVA запечатлена на фотографии в джинсах с низкой посадкой, футболке и белой кофте. Дерзкий look дополняли черные солнцезащитные очки и телефон на шее. Видны и татуировки внизу живота. Вероятно, юная Дорофеева тогда сделала временное тату.



Надя Дорофеева с челкой в школе / Скриншот инстаграм-сториз Нади Дорофеевой

В инстаграм-сториз Надя посмеялась по поводу таких фотографий и отметила, что не понимает, как она и Катя могли так измениться.

Архивные фото украинских звезд: