Тріумфаторка "Голосу країни-11" потішила шанувальників новими фотографіями. Надя опублікувала 2 знімки, на яких показала, як виглядала у підлітковому віці.

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Надя Дорофєєва в шкільні роки

На першому фото, яке артистка оприлюднила в інстаграм-сторіз, вона позує разом з подругою, яку звати Катерина. Дівчата позували на камеру в шкільних формах, з чубчиками та зібраним волоссям.



Надя Дорофєєва з чубчиком в школі / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

Також виконавиця показала, як вони змінилися за декілька років. DOROFEEVA зображена на фотографії в джинсах з низькою посадкою, футболці та білій кофті. Зухвалий look доповнювали чорні сонцезахисні окуляри та телефон на шиї. Видно й татуювання внизу живота. Ймовірно, юна Дорофєєва тоді зробила тимчасове тату.



Надя Дорофєєва з чубчиком в школі / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої

В інстаграм-сторіз Надя посміялася з таких світлин та зазначила, що не розуміє, як вона та Катя могли так змінитися.

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