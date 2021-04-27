Тріумфаторка "Голосу країни-11" потішила шанувальників новими фотографіями. Надя опублікувала 2 знімки, на яких показала, як виглядала у підлітковому віці.
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Надя Дорофєєва в шкільні роки
На першому фото, яке артистка оприлюднила в інстаграм-сторіз, вона позує разом з подругою, яку звати Катерина. Дівчата позували на камеру в шкільних формах, з чубчиками та зібраним волоссям.
Надя Дорофєєва з чубчиком в школі / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої
Також виконавиця показала, як вони змінилися за декілька років. DOROFEEVA зображена на фотографії в джинсах з низькою посадкою, футболці та білій кофті. Зухвалий look доповнювали чорні сонцезахисні окуляри та телефон на шиї. Видно й татуювання внизу живота. Ймовірно, юна Дорофєєва тоді зробила тимчасове тату.
Надя Дорофєєва з чубчиком в школі / Скриншот інстаграм-сторіз Наді Дорофєєвої
В інстаграм-сторіз Надя посміялася з таких світлин та зазначила, що не розуміє, як вона та Катя могли так змінитися.
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