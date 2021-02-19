Жена популярного украинского артиста Дзидзьо обнародовала архивное фото. В пятницу, 19 февраля, певица SLAVIA празднует день рождения и по этому случаю и решила показать поклонникам, как выглядела 14 лет назад.

Возлюбленная Дзидзьо обнародовала миловидный кадр. Она показала себя в юном возрасте и призналась, что с тех пор прошло уже 14 лет.

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Архивное фото певицы SLAVIA

Исполнительница поделилась черно-белым кадром. Она предстала перед камерой в черной майке, мило улыбалась. В заметке жена Дзидзьо рассказала, что сегодня у той девочки, которая изображена на фотографии, день рождения.

Она повзрослела на 14 лет. Я бы пожелала девочке, что на фото, себе бывшей, больше любить себя. Я люблю эту девочку. Поздравляйте, мне будет приятно,

– написала в публикации SLAVIA.

Также женщина поделилась, что в день своего рождения написала новую песню. Это произошло очень быстро, на одном дыхании.



Певица SLAVIA 14 лет назад / Фото из инстаграма певицы SLAVIA

В комментариях поклонники SLAVIA поздравляют ее с днем рождения и желают счастья.