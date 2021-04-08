Леся Никитюк взорвала сеть архивным фото: как выглядела звезда в подростковом возрасте
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк редко делится с поклонниками яркими кадрами из своего детства. Однако на днях она взорвала сеть архивным фото и показала, как выглядела в 9 классе.
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк на личной странице опубликовала редкое архивное фото. Фотография взбудоражила сеть и вызвала множество эмоций у подписчиков.
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Архивное фото Леси Никитюк
Телеведущая опубликовала кадр из архива. В подписи к фото она поделилась, что это фото из 9 класса, вероятно, из выпускного альбома, который традиционно делают при завершенит средней школы. На снимке будущей звезде примерно 15-16 лет.
Перед камерой Леся Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. К нее на шее деревянное ожерелье. Также девушка сделала небольшой макияж – на губах заметный нюдовий блеск. Леся показала и прическу – белокуро-русые волосы, накрученные на кончиках и челка.
Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас,
– подписала фотографию знаменитость.
Леся Никитюк в подростковом возрасте / Фото с инстаграму Леси Никитюк
Реакция сети
Архивное фото Леси Никитюк по-настоящему взорвало сеть. Оно получило более 138 тысяч лайков и множество комментариев за несколько часов. О снимке (не без юмора) высказались и звездные коллеги – Светлана Тарабарова, Андрей Бедняков и Екатерина Бужинская.
- "Ого! Я думала, выпускница университета"
- "Леся, из всего остался только стиль";
- "Вы шикарная, Леся";
- "У всех есть такие смешные фото";
- "Красотка";
- "Симпатюля";
- "Булочка такая";
- "Челка – огонь. В то время, пожалуй, считалось, что так красиво".
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