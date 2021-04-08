Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк редко делится с поклонниками яркими кадрами из своего детства. Однако на днях она взорвала сеть архивным фото и показала, как выглядела в 9 классе.

Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк на личной странице опубликовала редкое архивное фото. Фотография взбудоражила сеть и вызвала множество эмоций у подписчиков.

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Архивное фото Леси Никитюк

Телеведущая опубликовала кадр из архива. В подписи к фото она поделилась, что это фото из 9 класса, вероятно, из выпускного альбома, который традиционно делают при завершенит средней школы. На снимке будущей звезде примерно 15-16 лет.

Перед камерой Леся Никитюк позировала в белой кофточке и джинсовой куртке. К нее на шее деревянное ожерелье. Также девушка сделала небольшой макияж – на губах заметный нюдовий блеск. Леся показала и прическу – белокуро-русые волосы, накрученные на кончиках и челка.

Девятиклассница Лесюшка говорит всем привет. Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас,

– подписала фотографию знаменитость.



Леся Никитюк в подростковом возрасте / Фото с инстаграму Леси Никитюк

Реакция сети

Архивное фото Леси Никитюк по-настоящему взорвало сеть. Оно получило более 138 тысяч лайков и множество комментариев за несколько часов. О снимке (не без юмора) высказались и звездные коллеги – Светлана Тарабарова, Андрей Бедняков и Екатерина Бужинская.