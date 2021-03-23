Влад Яма показал архивное фото с одной бровью и прической
Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился с поклонниками архивным фото. Танцор показал, как выглядел раньше с прической и одной бровью.
Источник:инстаграм Влада Ямы
В инстаграм-сторис Влад Яма обнародовал пост, который сделал еще 3 года назад. Тогда танцор решился поделиться с многотысячной аудиторией поклонников архивным фото.
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Архивное фото Влада Ямы
Артист опубликовал фотографию, на которой позирует в коричневом пиджаке, белой рубашке и галстуке. Однако больше всего внимание поклонников привлекла прическа Влада.
Хореограф показал, как выглядел с роскошной шевелюрой. Также пользователи сети акцентировали внимание на густых бровях, сросшихся в одну.
"Я не стесняюсь своего прошлого", – написал Влад в инстаграм-сторис.
В комментариях подписчики Ямы тогда отмечали, что очень необычно видеть его в таком образе.
- "Странно видеть Влада с волосами".
- "Эта монобровь просто прекрасна".
- "Волосы есть!"
- "Еще с волосами!"
- "Ого, у вас были волосы?"
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