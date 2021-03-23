Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма поделился с поклонниками архивным фото. Танцор показал, как выглядел раньше с прической и одной бровью.

В инстаграм-сторис Влад Яма обнародовал пост, который сделал еще 3 года назад. Тогда танцор решился поделиться с многотысячной аудиторией поклонников архивным фото.

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Архивное фото Влада Ямы

Артист опубликовал фотографию, на которой позирует в коричневом пиджаке, белой рубашке и галстуке. Однако больше всего внимание поклонников привлекла прическа Влада.

Хореограф показал, как выглядел с роскошной шевелюрой. Также пользователи сети акцентировали внимание на густых бровях, сросшихся в одну.

"Я не стесняюсь своего прошлого", – написал Влад в инстаграм-сторис.

В комментариях подписчики Ямы тогда отмечали, что очень необычно видеть его в таком образе.