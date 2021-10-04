Известная украинская певица Надя Дорофеева активно ведет личную страницу в инстаграме. На днях звезда опубликовала там фотографию из семейного архива.
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Как Надя Дорофеева выглядела в детстве
На днях исполнительница решила вспомнить детство. Она опубликовала архивное фото, где позирует еще маленькой девочкой.
Надя предстала перед камерой возле Деда Мороза в голубом платье с большим белым воротником. Волосы были собраны в два хвоста и украшены большим белоснежным бантом.
Мама, кажется, бант на голове слишком мал, как считаешь?
– с юмором подписала снимок Дорофеева.
Надя Дорофеева в детстве / Фото из инстаграм-сторис
Отметим, знаменитости часто демонстрируют поклонникам свои детские фото.
- Певица Тоня Матвиенко показывала, как пела в детстве веснянку. Тогда ей было 9 лет;
- По случаю дня рождения рэперша Alyona Alyona делилась архивными кадрами;
- Ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук публиковала фотографии, сделанные в школьном возрасте.