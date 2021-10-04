Известная украинская певица Надя Дорофеева активно ведет личную страницу в инстаграме. На днях звезда опубликовала там фотографию из семейного архива.

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Как Надя Дорофеева выглядела в детстве

На днях исполнительница решила вспомнить детство. Она опубликовала архивное фото, где позирует еще маленькой девочкой.

Надя предстала перед камерой возле Деда Мороза в голубом платье с большим белым воротником. Волосы были собраны в два хвоста и украшены большим белоснежным бантом.

Мама, кажется, бант на голове слишком мал, как считаешь?

– с юмором подписала снимок Дорофеева.



Надя Дорофеева в детстве / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, знаменитости часто демонстрируют поклонникам свои детские фото.