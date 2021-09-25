В новом сезоне "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук заменила Тину Кароль. Она стала ведущей голдрума и теперь каждое воскресенье радует телезрителей в прямых эфирах. Поэтому к Иванне приковано особое внимание публики.

Смотрите также Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук опубликовала трогательные фото с мужем

Архивные фото Иванны Онуфрийчук

В инстаграм-сториз знаменитость решила пообщаться с поклонниками. Один из подписчиков попросил ее показать фото с детства.

И девушка с радостью опубликовала трогательные кадры. На фотографиях Иванна показала, как выглядела в школьные годы:

позировала на фоне огромной новогодней елки;

получала грамоту от директора школы;

сидела за партой.



Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей Иванна Онуфрийчук в детстве / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Иванна любит общаться с поклонниками, поэтому всегда с радостью отвечает на их вопросы. Также в своем инстаграме Онуфрийчук часто публикует снимки, на которых позирует с родными.

Отметим, как другие украинские звезды выглядели в школьном возрасте, можно посмотреть по ссылке.