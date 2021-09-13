Артистка решила вспомнить детство и поделиться трогательными моментами с поклонниками. Поэтому в инстаграме она опубликовала миловидный архивный ролик.

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Архивное видео Тони Матвиенко

Исполнительница показала, какой была в 9-летнем возрасте. Тогда Тоня сказала, что хочет быть певицей, как мама. В детстве она обожала петь веснянку, поэтому и исполнила ее на камеру. А вот знаменитая мама Антонины – Нина Матвиенко отмечала, что видит в дочке талант к игре на музыкальных инструментах. Но самой Тоне это не нравилось.

Сейчас, когда девушка стала певицей, приятно осознавать, что это была ее детская мечта, которая стала реальностью.

Мечты сбываются! Здесь мне 9 лет. Какое счастье, что сохранились такие видео. Видеть себя ребенком – это что-то невероятное!

– написала Матвиенко в публикации.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядели украинские звезды в школе. Архивные детские фото известных людей можно посмотреть здесь.