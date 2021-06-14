Немного биографии

Хотя артистка Alyona Alyona родилась в Кировоградской области, свои взрослые годы она провела на Киевщине. После окончания университета в Переяславе она пошла работать воспитательницей в детский сад, что в Барышевке Броварского района. Она также работала заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом.

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Но ее жизнь необратимо изменилась в 2018 году, когда она опубликовала свой яркий дебютный клип под названием "Рыбки". Хотя она уже 15 лет пишет тексты для песен и с детства интересовалась музыкой и компьютерной графикой, признание к ней пришло всего несколько лет назад. Она бросила работу в детском саду, переехала в Киев и с тех пор начала выпускать музыкальные хиты и альбомы. На ее счету 4 альбома: "Пушка" (2019), "В хаті МА" (2019) и Galas (2021).

Alyona Alyona также создала несколько коллабораций с украинскими звездами: Джамалой, группой Kalush, Святославом Вакарчуком и многими зарубежными рэперами. Рэперша признана самым интересным новым исполнителем Европы по версии The New York Times в 2019 году, а еще она вошла в список наиболее перспективных рэперш по версии Highsnobiety. Украинская звезда поет исключительно на украинском языке, всегда поднимает в своих песнях актуальные проблемы современности и выступает в социальных проектах.

Детские фото Alyona Alyona

Редакция Showbiz 24 предлагает посмотреть милые детские и подростковые фото артистки, которые она сама публиковала в своем Инстаграме.



Маленькая Алена Савраненко под новогодней елкой / Архивное фото из инстаграма Alyona Alyona



Alyona Alyona во дворе в Кировоградской области / Архивное фото из инстаграма рэперши

Школьница Алена с обезьянкой / Архивное фото из инстаграма Alyona Alyona



Alyona Alyona в школе с учебником / Фото Slukh.ua



Alyona Alyona В подростковом возрасте / Архивное фото из инстаграма Alyona Alyona



Alyona Alyona В подростковом возрасте / Архивное фото из инстаграма рэперши



Юная Алена Савраненко / Архивное фото из инстаграма Alyona Alyona