Популярная украинская певица Ирина Федишин имеет напряженный график и много времени посвящает работе. В то же время она не забывает проводить время с семьей.

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Выходной Ирины Федишин с семьей

В субботу, 2 октября, весь день исполнительница посвятила семье. Она отправилась в Карпаты вместе с мужем Виталием и сыновьями, Юрием и Олегом.

Выходной семья провела за рыбалкой. Они сидели друг возле друга и внимательно следили за удочками. Ирина Федишин даже продемонстрировала рыбу, которую смогла поймать. Она поделилась, что также планирует сходить в лес.

Суббота! Сегодня у нас семейный день. Люблю рыбачить и собирать грибы. Рыбки сегодня наловили, осталось пойти в лес на грибы,

– рассказала Ирина Федишин.



Ирина Федишин с детьми и мужем / Фото из инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин с детьми и мужем / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Образ Ирины Федишин

На рыбалку певица оделась в спортивный наряд, но все равно имела стильный вид. Она позировала перед камерой в черных узких джинсах и удлиненном оранжевом худи.

Ирина Федишин дополнила образ трендовой кепкой и кроссовками. Она выровняла и распустила белокурые волосы, а на лице сделала легкий макияж.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Поклонники поделились впечатлениями от новых фото знаменитости: