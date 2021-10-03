Популярная украинская певица Ирина Федишин имеет напряженный график и много времени посвящает работе. В то же время она не забывает проводить время с семьей.
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Выходной Ирины Федишин с семьей
В субботу, 2 октября, весь день исполнительница посвятила семье. Она отправилась в Карпаты вместе с мужем Виталием и сыновьями, Юрием и Олегом.
Выходной семья провела за рыбалкой. Они сидели друг возле друга и внимательно следили за удочками. Ирина Федишин даже продемонстрировала рыбу, которую смогла поймать. Она поделилась, что также планирует сходить в лес.
Суббота! Сегодня у нас семейный день. Люблю рыбачить и собирать грибы. Рыбки сегодня наловили, осталось пойти в лес на грибы,
– рассказала Ирина Федишин.
Ирина Федишин с детьми и мужем / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Ирина Федишин с детьми и мужем / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Образ Ирины Федишин
На рыбалку певица оделась в спортивный наряд, но все равно имела стильный вид. Она позировала перед камерой в черных узких джинсах и удлиненном оранжевом худи.
Ирина Федишин дополнила образ трендовой кепкой и кроссовками. Она выровняла и распустила белокурые волосы, а на лице сделала легкий макияж.
Ирина Федишин / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Поклонники поделились впечатлениями от новых фото знаменитости:
- "Красивые";
- "Где это такая красота?";
- "Вы молодцы, что всегда вместе, вдвоем, с детьми";
- "Рыбы будет много";
- "Мой сын очень хочет рыбачить".