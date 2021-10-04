Відома українська співачка Надя Дорофєєва активно веде особисту сторінку в інстаграмі. Днями зірка опублікувала там світлину з сімейного архіву.

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Як Надя Дорофєєва виглядала в дитинстві

Днями виконавиця вирішила пригадати дитинство. Вона опублікувала архівне фото, де позує ще маленькою дівчинкою.

Надя постала перед камерою біля Діда Мороза у блакитній сукні з великим білим комірцем. Волосся було зібране у два хвости та прикрашене чималим білосніжним бантом.

Мамо, здається, бант на голові занадто малий, як вважаєш?

– з гумором підписала знімок Дорофєєва.



Надя Дорофєєва в дитинстві / Фото з інстаграм-сторіз

Зазначимо, знаменитості часто демонструють прихильникам свої дитячі фото.