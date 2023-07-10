Отметим, что певец всегда очень активен на своих концертах и часто устраивает подобные трюки. В частности, в мае, во время выступления в Одессе, Пивоваров пробежался бильцем второго этажа без страховки.

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Теперь артист шокировал фанатов в Польше. В один момент Артем Пивоваров спрыгнул с довольно высокой металлической конструкции, приземлился на сцену, а потом еще и сыграл на барабанах.

Кроме того, во время концерта Пивоваров не раз еще влезал на конструкцию, сидел на ней и даже стоял.

Реакция поклонников

В комментариях подписчики были в восторге от энергии артиста. Они подчеркнули, что Пивоваров отдается во время выступлений на все 100%. Что ему пишут в комментариях:

"Неусидчивый человек. Энергия зашкаливает, разрывает изнутри. Просто взрыв".

"Страсти, тренировки, энергия и сила. Это все есть в Артеме. Браво, она передается на зрителей и это круто".

"Это было очень круто и энергично".

"Артем, вы просто ураган – цунами. Была на вашем концерте, это просто unreal".

"Это было невероятно! Лучше чем Beyonce".

"У меня муравьи. Сила и мощь".

"Какое удовольствие было испытывать эту энергетику. Артем невероятный человек, из него невидимые искры летят и поджигают сердце каждого из присутствующих".

Сам Пивоваров также отреагировал на комментарии. В частности, исполнитель написал: "Артем без гимнастики на сцене не Артем".

Добавим, что певец сейчас находится в благотворительном туре за границей. По его словам, они планируют закупить 6 автомобилей для ВСУ.

К слову, в феврале Пивоваров выступил на концерте в Польше, где прямо во время выступления травмировал ногу. На обнародованных кадрах заметно, как певец резко падает на пол. Ему пришлось вызывать врачей.