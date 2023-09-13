Из-за этого едва не сорвался концерт Сердючки в Нью-Йорке. В рамках тура артистка уже успела эффектно выступить в Майами, где со сцены пожелала смерти Путину.

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В инстаграмме Андрей Данилко (выступающий под сценическим именем Верки Сердючки) рассказал о приключениях перед концертом в Нью-Йорке. Выступление украинской звезды оказалось на грани срыва во время полета в город.

Сначала самолет не могли посадить из-за загруженности аэропорта, а затем началась гроза. Из-за грома, молнии и сильного дождя борт пришлось развернуть и экстренно посадить в Коннектикуте.

Утром пассажиров должны были доставить в Нью-Йорк, однако Данилко с коллективом решил ехать на автомобиле, чтобы успеть на свой концерт. Однако и здесь возникло препятствие – по правилам аэропорта они не могли получить свой багаж во время грозы. Поэтому украинцам пришлось ждать, пока ненастье угомонится.

Вечером 9 сентября Верка Сердючка все же успела провести большой концерт в Нью-Йорке. Несмотря на часовую задержку, зрители были счастливы увидеть звезду на сцене.

Словом, это адреналиновое происшествие закончилось очень по-американски – настоящим фурором и happy-end... Часовая задержка того стоила – Верка Сердючка и мама устроили настоящий разрыв. Вместе с артистами пели, танцевали и посылали Путина в известном направлении абсолютно все,

– заявили в команде артиста.

Интересно, что концерт Сердючки посетил даже Эд Стейнберг – друг и режиссер клипов Мадонны. Он впервые увидел выступление украинской звезды вживую и был поражен уровнем перформанса.



Концерт Сердючки в Нью-Йорке / Фото из инстаграммы звезды

Весной Сердючка перенесла тур по США

Ранее Верка Сердючка планировала концерты по США и Канаде на апрель – май. Однако тур звезды сорвался. Все потому, что не вся команда артиста смогла оформить документы на выезд за границу.

Поэтому Андрей Данилко перенес тур аж на осень. Он признался, что команда 4 дня просидела на чемоданах, но их планы кардинально изменили новые правила от Минкульта во время войны.