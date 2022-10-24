Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится в укрытии: известная дата

Прием заявок на Нацотбор Евровидения-2023 закончился 15 октября. Общественное еще не объявило лонглист участников, но уже определилось с датой финала. Гала-шоу устроят 17 декабря в Киеве.

Украина – одна из 37 стран-участниц Евровидения-2023 в Ливерпуле. 17 декабря в Киеве выберут артиста, который представит нас в Великобритании. Уже известно, что финал Национального отбора впервые в истории отснимут в укрытии.

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Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря

Финал Нацотбора должен пройти 17 декабря в Киеве. Для безопасности участников и команды – Нацотбор Евровидения-2023 будет проходить в укрытии,

– объявили в Общественном.

Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря / Фото Общественного

Известно, что производством телеверсии финала Национального отбора будет заниматься ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука, а директором указан муж Ольги Фреймут Владимир Локотко. На их плечи возложена ответственность за:

сценическое решение, режиссерское видение – постановку номеров и создание образов участников;

проведение репетиций;

передачу прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного Вещания.

Телеверсию финала Нацотбора Евровидения-2023 создаст "Старлайт Продакшн" / Фото Общественного

Напомним, Общественное получило 384 заявки от 299 участников на Национальный отбор Евровидения-2023. Известно, что среди них есть экс-жена Дзидзьо SLAVIA.

Музыкальный продюсер отбора Дмитрий Шуров делился, что многие конкурсные композиции – это "истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустоте от потери родных, вере в наши ВСУ". По его словам, среди участников есть даже те, кто не планируют быть артистами.

Лонглист участников Нацотбора Евровидения-2023 обещают объявить до конца октября.

за право создания телеверсии финала Нацотбора Евровидения 2023 года соревновались ИП "1+1 Продакшн", ООО "ФРЕНДС О ТВ", ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН" и ГП "Национальный дворец искусств "Украина". Команда Общественного выразила благодарность всем кандидатам, но победителем художественного конкурса выбрала ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН".