Главный песенный конкурс Евровидения-2023 состоится без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Этим трем странам не удалось попасть в финал 2022 года, поэтому они решили не тратиться на участие в следующем. 37 других стран представляют себя в Ливерпуле уже в мае 2023-го.
Интересно Две страны отказались участвовать в Евровидении-2023: в этом замешаны деньги
Список стран-участниц Евровидения-2023
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Страны-участницы Евровидения-2023: смотрите видео онлайн
Страны, уже представившие своих участников на Евровидение-2023
- Израиль стал первой страной, которая выбрала своего представителя на Евровидение-2023. Еще в июле победу на национальном отборе одержала поп-певица Noa Kirel. Ее выбрали среди 78 исполнителей. Девушка, кстати, лучшая артистка страны по версии MTV Europe Music Awards.
- Следующим с конкурсантом определился Кипр. Его представит 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу.