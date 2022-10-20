Главный песенный конкурс Евровидения-2023 состоится без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Этим трем странам не удалось попасть в финал 2022 года, поэтому они решили не тратиться на участие в следующем. 37 других стран представляют себя в Ливерпуле уже в мае 2023-го.

Интересно Две страны отказались участвовать в Евровидении-2023: в этом замешаны деньги

Список стран-участниц Евровидения-2023

  1. Албания
  2. Армения
  3. Австралия
  4. Австрия
  5. Азербайджан
  6. Бельгия
  7. Хорватия
  8. Кипр
  9. Чехия
  10. Дания
  11. Эстония
  12. Финляндия
  13. Франция
  14. Германия
  15. Грузия
  16. Греция
  17. Исландия
  18. Ирландия
  19. Израиль
  20. Италия
  21. Латвия
  22. Литва
  23. Мальта
  24. Молдова
  25. Нидерланды
  26. Норвегия
  27. Польша
  28. Португалия
  29. Румыния
  30. Сан-Марино
  31. Сербия
  32. Словения
  33. Испания
  34. Швеция
  35. Швейцария
  36. Украина
  37. Великобритания

Страны-участницы Евровидения-2023: смотрите видео онлайн

Страны, уже представившие своих участников на Евровидение-2023

  • Израиль стал первой страной, которая выбрала своего представителя на Евровидение-2023. Еще в июле победу на национальном отборе одержала поп-певица Noa Kirel. Ее выбрали среди 78 исполнителей. Девушка, кстати, лучшая артистка страны по версии MTV Europe Music Awards.
  • Следующим с конкурсантом определился Кипр. Его представит 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу.