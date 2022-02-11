Нацотбор Евровидения-2022: какие популярные звезды шоу-биза споют в финале

Уже 12 февраля Украина узнает имя своего представителя на Евровидении-2022. Однако на главной сцене Нацотбора споют не только финалисты, но и судьи и победители – Тина Кароль, Джамала, Go_A и другие.

Финал Национального отбора Евровидения-2022 обещает быть грандиозным, ведь зрителей ждет не восемь, а целых 12 номеров. На сцене споют даже те, кто будет вершить судьбу конкурсантов.

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Так, 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ выступят судья Нацотбора и победительница Евровидения-2016 Джамала, народная артистка Тина Кароль, которая тоже будет сидеть за столом жюри.

Особым сюрпризом для публики станет номер группы Go_A, которая представляла Украину на Евровидении-2021 в Роттердаме и покорила мир треком SHUM. Музыканты вернутся на легендарную сцену, с которой начинался их путь к безумному успеху.

Тина Кароль, Джамала, Go_A / Фото из инстаграма Суспільного

что LAUD, которого дисквалифицировали из Нацотбора Евровидения-2022 из-за песни, не выйдет на сцену в финале. Ранее он просился выступить в интервал-акте (во время рекламной паузы в трансляции), но Общественный вещатель, очевидно, отказал ему.

На Национальном отборе на Евровидение-2022 появятся представители Украины на Детском конкурсе – Дарья Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко. Все они споют квартетом.

Представители Украины на Детском Евровидении / Фото Суспільного

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