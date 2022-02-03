Нацотбор Евровидения-2022: имя первой судьи финала

Уже через неделю, 12 февраля, состоится грандиозный финал Национального отбора Евровидения-2022. Первое место за судейским столом заняла Тина Кароль, которая была в этом кресле 2020 года.

Общественный вещатель объявил первую судью Национального отбора Евровидения-2022. Эта роль досталась украинской поп-диве Тине Кароль. Пока неизвестно, кто окажется за столом жюри рядом с ней. Их имена обещают рассекретить совсем скоро.

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Свое решение Суспільне объяснило тем, что артистка представляла Украину на Евровидении-2006 в Афинах с песней Show me your love, где заняла 7-е место. Кроме того, за свою 19-летнюю музыкальную карьеру она смогла достичь звания народной артистки и выиграть более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Что известно о Нацотборе Евровидения-2022

В этом году Общественный вещатель проводит Национальный отбор самостоятельно, без поддержки других телеканалов, поэтому изменил формат конкурса. Вместо двух традиционных полуфиналов и финала проведут только финал. Он состоится в субботу, 12 февраля.

В большой финал попали 8 участников – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY.

Интересно, что ведущей Нацотбора вместо Сергея Притулы стала его звездная подруга Маша Ефросинина, а бэкстейдж будет вести Тимур Мирошниченко.

, два года назад, на Нацотборе Евровидения-2020, компанию Тини Кароль составлялии продюсер