Суспільний мовник оголосив першу суддю Національного відбору Євробачення-2022. Ця роль дісталась українській попдіві Тіні Кароль. Наразі невідомо, хто опиниться за столом журі поряд з нею. Їхні імена обіцяють розсекретити зовсім скоро.

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Своє рішення Суспільне пояснило тим, що артистка представляла Україну на Євробаченні-2006 в Афінах з піснею Show me your love, де посіла почесне 7 місце. Крім того, за свою 19-річну музичну кар'єру вона спромоглася досягти звання народної артистки та виграти понад 20 музичних і телевізійних премій.

Варто нагадати, два роки тому, на Нацвідборі Євробачення-2020, компанію Тіні Кароль складали Андрій Данилко та продюсер Віталій Дроздов.

Що відомо про Нацвідбір Євробачення-2022