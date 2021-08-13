Виктор Павлик поделился подробностями сценической и личной жизни. В частности, музыкант рассказал о семейном бюджете, который имеет с молодой женой Екатериной Репяховой.

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Гонорары Виктора Павлика

Артист рассказал, что в месяц в основном у него 2-3 выступления. Гонорар за один концерт составляет от 4 до 6 тысяч долларов. С каждой суммы Виктор платит зарплату музыкантам, организатору. За месяц ему удается заработать 5-7 тысяч долларов. Павлик подчеркнул, что кому-то этих средств может хватить и на год, но у него расходы больше.

Семейный бюджет Павлика и Репяховой

Виктор рассказал, что все деньги, которые зарабатывает он, – семейные. А вот заработок его молодой жены Екатерины Репяховой, которая активно развивает блог в инстаграме, – лично ее.

Основные расходы в семье Павлика и Репяховой ежемесячно следующие:

аренда квартиры в Киеве (80-100 квадратных метров) – 20 тысяч гривен;

паркоместа для двух автомобилей – 5 200 гривен;

паркоместо для мотоцикла – тысяча гривен.

Также Виктор признался, что его автомобиль в кредите, поэтому он оплачивает и его. А вот Екатерина приобрела себе машину за собственные средства.

Павлик планирует открыть банковский счет для новорожденного сына Михаила, куда будет откладывать деньги до его совершеннолетия.

Интервью Виктора Павлика: смотрите видео онлайн