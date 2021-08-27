Пока коллеги Фреймут отдыхают в морских странах, она решила улететь за океан. Звезда поделилась несколькими кадрами из отпуска в США.

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Ольга Фреймут с дочерью в США

Вместе с телеведущей в США полетела ее старшая дочь Злата. Ольга обожает проводить время с девочкой, поэтому с радостью наслаждается отдыхом, изучает Калифорнию, Лос-Анджелес.

В инстаграм-сториз звезда распространила фото, где показала, как наслаждается ароматным кофе в Калифорнии. Ведущая предстала перед камерой в изумрудном топе, а поверх надела рубашку в клетку, которую не застегивала. У Ольги также была большая цветная сумка. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лице сделала легкий макияж.



Ольга Фреймут в Калифорнии / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Также Фреймут показала, куда пришла завтракать. Отметила, что будет лакомиться любимым тостом с авокадо.



Ольга Фреймут в Калифорнии / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Напомним, из украинских известных людей в США этим летом отдыхал ведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Он также показывал поклонникам фото из путешествия.