По словам Alyona Alyona, в свое творчество она вкладывает колоссальные суммы. Себе рэперша оставляет лишь 20 процентов, а 80 – инвестирует в музыку и на благотворительность. Так, ежемесячно звезда тратит от тысячи до полутора тысячи долларов – от 27 до 40 тысяч гривен.

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Больше всего денег Alyona Alyona отдает за жилье, еду и проезд. Она часто вызывает такси, потому что на свое авто якобы до сих пор не заработала, а пользоваться общественным транспортом уже не к лицу.

К слову, сейчас знаменитость "не вписывается" в полторы тысячи долларов в месяц и тратит чуть больше. Все потому, что Alyona Alyona съехалась с бойфрендом Денисом – блогером и начинающим рэпером, которого тщательно скрывала от журналистов.

Сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом – докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко,

– поделилась рэперша.



Alyona Alyona о деньгах / Фото из инстаграма рэперши

Напомним, в июле 2020 года Alyona Alyona рассказывала, что не арендует квартиру, а лишь одну комнату, "катается" на метро, а к родителям в Барышевку ездит на маршрутках.

Полный текст публикации Alyona Alyona в инстаграме:

Поговорим о денежке. В конце конкретная сумма, сколько я трачу в месяц.

Начну с того, что почти каждый таксист, которой меня узнает, спрашивает: "А чего не на своей машине?". И они удивляются и смеются на мой ответ, что на свое авто я еще не заработала. Все думают, что у артистов космическое количество нулей и везде запах долларов.

На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело изначально требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов может появиться какая-то прибыль. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело.

Из своих 100% заработка, которые я получаю за всю свою деятельность, себе я оставляю только 20%. Остальные 80% вкладываются в работу – съемка клипов, зарплата членам команды, оплата услуг тех, с кем сотрудничаю. А еще из всех денег, которые поступают мне, 13% процентов уходит на благотворительность. Да, я считаю, что всегда есть тот, кому надо гораздо больше, чем мне.

Больше всего денег я трачу на жилье, проезд и питание. Я довольно часто езжу на такси, потому что по дороге на заднем сиденье успеваю сделать много дел – звонки, zoom, ответы на сообщения. А еще в этом году планировала посещать курсы водителей, но не знаю, получится ли.

Подводя все транзакции, в месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом – докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко.

Лайфхак по финансовой грамотности от Алены: важно понимать, что время гораздо ценнее денег. Время конвертируется в деньги и наоборот. Задумайтесь над этим, потому что это то, что может помочь улучшить вашу жизнь.