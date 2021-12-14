Все больше знаменитостей демонстрируют атмосферу рождественского настроения. Муж дизайнера Виктории Бекхэм, футболист Дэвид Бекхэм, провел незабываемое время с младшими детьми.

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Дэвид Бекхэм на ярмарке с детьми

Вместе с 10-летней Харпер, 16-летним Крузом и 19-летним Ромео прогулялся по королевскому Гайд-парку в Лондоне. Там уже открылась новогодняя и рождественская ярмарка Winter Wonderland. Традиционно ее можно посетить с конца ноября.

Дэвид Бекхэм вместе с дочерью и сыновьями активно проводил день: семья каталась на аттракционах, наблюдали за рождественскими декорациями и наслаждались предпраздничной атмосферой.

Не хватало только других членов семьи Бекхэмов – Виктории, которая, вероятно, занималась работой, и 22-летнего Бруклина. Он уже живет в Соединенных Штатах вместе с невестой Николь.

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Кто украсил дома к праздникам

Американская певица Бритни Спирс начала подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Она уже поставила большую елку дома.

В Виндзорском замке, а также Голирудском дворце также зажгли елки. Елизавета II имеет возможность сполна наслаждаться праздничной атмосферой.

Мадонна показала, как украшала дом и елку к праздникам. Звезда, ее бойфренд и дети специально оделись в костюмы эльфов.