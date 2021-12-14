Все більше знаменитостей демонструють атмосферу різдвяного настрою. Чоловік дизайнерки Вікторії Бекхем, футболіст Девід Бекхем, провів незабутній час з молодшими дітьми.
Читайте також Світлана Тарабарова з чоловіком і дітьми прикрасила ялинку: атмосферне відео
Девід Бекхем на ярмарку з дітьми
Разом з 10-річною Гарпер, 16-річним Крузом і 19-річним Ромео прогулявся королівським Гайд-парком у Лондоні. Там вже відкрилась новорічна та різдвяна ярмарок Winter Wonderland. Традиційно її можна відвідати з кінця листопада.
Девід Бекхем разом з донькою та синами активно проводив день: сім'я каталась на атракціонах, спостерігали за різдвяними декораціями та насолоджувалися передсвятковою атмосферою.
Не вистачало лише інших членів родини Бекхемів – Вікторії, що, ймовірно, займалась роботою, та 22-річного Брукліна. Він вже живе у Сполучених Штатах разом з нареченою Ніколь.
Для перегляду всіх відео гортайте праворуч:
Хто прикрасив домівки до свят
- Американська співачка Брітні Спірс почала підготовку до новорічних і різдвяних свят. Вона вже поставила велику ялинку вдома.
- У Віндзорському замку, а також Голірудському палаці також запалили ялинки. Єлизавета II має можливість сповна насолоджуватися святковою атмосферою.
- Мадонна показала, як прикрашала дім і ялинку до свят. Зірка, її бойфренд і діти спеціально одягнулися у костюми ельфів.