Рождественские и новогодние праздники все ближе, поэтому мировые знаменитости приступают к подготовке. Самым первым этапом в ней обычно стает украшение дома, что создает праздничную атмосферу и поднимает настроение.
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Как Мадонна украшала елку
Знаменитая американская исполнительница Мадонна также начала подготовку к праздникам и украсила дом к Рождеству. Большую елку она поставила в углу и возле камина одной из комнат дома.
Новогоднюю красавицу украшали всей семьей: дети Мадонны, сама артистка и ее бойфренд Ахламалик Уильямс. Все члены семьи в этот день оделись в смешные костюмы эльфов.
Елку украсили изумрудными шариками, игрушками в форме нот, искусственным снегом, гирляндами и другими праздничными декорациями. Поэтому теперь и в доме Мадонны сияют праздничные огни.
Не только Мадонна украсила дом к праздникам:
- Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи была одной из первых, кто принарядил дом праздничными декорациями.
- Американская певица Бритни Спирс начала подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Она уже поставила большую елку дома.
- В Белом доме на днях завершили предпраздничную суету. Самую большую елку украсили белыми голубями с названиями каждого штата Америки, а еще больше небольших красавиц сверкают в разных комнатах.
- В Виндзорском замке, а также в Голирудском дворце также зажгли елки. У Елизаветы II есть возможность полностью наслаждаться праздничной атмосферой.