Мультиартист Монатик – один из немногих музыкантов, которому пишется во время полномасштабной войны. Несколько его стихов уже тронули тысячи украинцев, а на днях он обнародовал еще один – "Якщо в мене залишився лише день". Он вышел в рамках поэтического проекта "Буремні вірші", передала 24 канала пресс-служба.

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Монатик обратился к войне в стихотворении

Стихотворение "Якщо в мене залишився лише день" певец написал под влиянием чувств и переживаний, не покидающих его с 24 февраля. В нем Монатик обращается к войне, как к человеку, с которым ведет тяжелый разговор. Здесь и сильные месседжи, и пронзительные метафоры, и жесткие, но реалистичные образы.

Йди геть! Бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, - посміхаюсь. І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш… Прийшла – пора тобі піти. Йди геть! Поглянь, що в мене ти забрала! Що ти наробила,

– эмоционально зачитал артист.

Монатик – авторское стихотворение "Якщо в мене залишився лише день": смотрите видео онлайн

Объясним! "Буремні вірші" – это арт-проект генерального продюсера музыкальной премии YUNA Павла Шилько, в котором известные украинские звезды читают поэзию, созданную во время полномасштабной войны России против Украины.

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Кто из звезд присоединился к проекту "Буремні вірші"