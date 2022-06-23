Мультиартист Монатік один з небагатьох музикантів, якому пишеться під час повномасштабної війни. Кілька його віршів уже розчулили тисячі українців, а днями він оприлюднив ще один – "Якщо в мене залишився лише день". Він вийшов у рамках поетичного проєкту "Буремні вірші", передала 24 каналу пресслужба.
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Монатік звернувся до війни у вірші
Вірш "Якщо в мене залишився лише день" співак написав під впливом почуттів і переживань, які не покидають його з 24 лютого. У ньому Монатік звертається до війни, як до людини, з якою веде важку розмову. Тут і сильні меседжі, і пронизливі метафори, і жорсткі, але реалістичні образи.
Йди геть! Бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, - посміхаюсь. І посмішку мою запам'ятай. Згадуй навіки. Уві сні і наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш… Прийшла – пора тобі піти. Йди геть! Поглянь, що в мене ти забрала! Що ти наробила,
– емоційно зачитав артист.
Монатік – авторський вірш "Якщо в мене залишився лише день": дивіться відео онлайн
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Хто з зірок долучився до проєкту "Буремні вірші"
- Першими вірші воєнного часу зачитали Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Алла Мазур, Олег Панюта й сам Павло Шилько.
- Слідом за ними глибоку сучасну поезію продекламували Павло Зібров, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова, Даша Трегубова, Віталій Козловський, Олена Кравець та інші.