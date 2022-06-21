24 февраля Монатика в Украине уже не было, он с женой Ириной и двумя сыновьями улетел на отдых в Испанию. Так что дома их не было целых четыре месяца. Однако под Киевом остались тесть и теща певца, которые посещали их жилье. К счастью, в них уцелело все – и квартира, и дом за городом.

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"Все хорошо, в отличие от многих домов в Украине. Пока цел", – заявил Монатик. Однако соседи рассказали ему, что во дворе были обломки сбитых ракет.

Почему в доме Монатика жили военные

Двухэтажный дом артиста расположен в закрытом коттеджном городке в селе Крюковщина, в 20 километрах от столицы. Поэтому в марте эта локация была выгодна Вооруженным Силам Украины.

Был момент, когда там даже наши ребята из ВСУ ночевали где-то на третью неделю войны. И папа Ириши открывал им дом. Там было удобное положение для них. Им нужно было там пробыть ночь. Все очень красиво, красиво, чистенько оставили,

– подчеркнул Монатик.

Интересно, что по соседству с певцом жило немало его коллег по шоу-бизу:

участница и главный хореограф "Танцев со звездами" Елена Шоптенко ;

; певица Анастасия Приходько ;

; земельный участок в селе Крюковщина купила и победительница Евровидения-2016 Джамала ;

; рядом расположен роскошный дом экс-супругов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, которые разошлись несколько месяцев назад. Этот дом певец хотел оставить любимой, но она сказала: "Мне не нужны эти героические поступки. Мы строили его вместе, и делить тоже будем вместе". Так что свои элитную недвижимость они продают.