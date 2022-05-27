Первыми знаменитостями, присоединившимися к политическому проекту, стали Маша Ефросинина, Владимир Остапчук, Алла Мазур и Олег Панюта.
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О проекте "Буремні вірші"
Автор проекта Павел Шилько обратился к подписчикам в фейсбуке с просьбой прислать стихи, написанные в бурные времена – от 24 февраля 2022 года. Тогда откликнулись многие авторы, которые поделились собственными историями, излили душу, делились сокровенным и рассказывали о пережитом во время бомбежек и эвакуации.
Сегодня, когда Украина переживает тяжелые испытания, стихотерапия и современная поэзия военного времени приобретает особое значение и играет важную роль в психоэмоциональном здоровье нации.
Впоследствии к проекту должны присоединиться Монатик, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Ольга Горбачева и другие известные люди Украины.
Чтобы стихи, уже успевшие записать в прочтении звезд, были "живее", их положили на музыку и дополнили ассоциативным видеорядом.
Украинцы звезды читают стихи о войне
Маша Ефросинина – стихотворение "Страта" Игоря Дрижчаного: смотрите видео онлайн
Павел Шилько – стихотворение "Доктор" Тони Кузьмич: смотрите видео онлайн
Владимир Остапчук – стихотворение "Коли закінчиться війна" Ангелины Дремовой
Олег Панюта – стихотворение "Тут ходили колись трамваї" Елены Татьянченко