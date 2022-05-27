Первыми знаменитостями, присоединившимися к политическому проекту, стали Маша Ефросинина, Владимир Остапчук, Алла Мазур и Олег Панюта.

Смотрите также Для погибших детей: Тина Кароль перепела украинскую народную колыбельную

О проекте "Буремні вірші"

Автор проекта Павел Шилько обратился к подписчикам в фейсбуке с просьбой прислать стихи, написанные в бурные времена – от 24 февраля 2022 года. Тогда откликнулись многие авторы, которые поделились собственными историями, излили душу, делились сокровенным и рассказывали о пережитом во время бомбежек и эвакуации.

Сегодня, когда Украина переживает тяжелые испытания, стихотерапия и современная поэзия военного времени приобретает особое значение и играет важную роль в психоэмоциональном здоровье нации.

Впоследствии к проекту должны присоединиться Монатик, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Ольга Горбачева и другие известные люди Украины.

Чтобы стихи, уже успевшие записать в прочтении звезд, были "живее", их положили на музыку и дополнили ассоциативным видеорядом.

Украинцы звезды читают стихи о войне

Маша Ефросинина – стихотворение "Страта" Игоря Дрижчаного: смотрите видео онлайн

Павел Шилько – стихотворение "Доктор" Тони Кузьмич: смотрите видео онлайн

Владимир Остапчук – стихотворение "Коли закінчиться війна" Ангелины Дремовой

Олег Панюта – стихотворение "Тут ходили колись трамваї" Елены Татьянченко

Артпроект еще продолжается и продюсеры призывают украинцев присоединяться к инициативе и присылать свои работы на электронную почту buremni2022@gmail.com.