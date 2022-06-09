Знаменитости озвучили произведения молодых и опытных поэтов. Это стихи, написанные в первые три месяца полномасштабной войны. Чтобы произведения были "живее", их положили на музыку и дополнили ассоциативным рядом. Об этом 24 каналу рассказала пресс-служба проекта.

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К проекту "Буремні вірші" присоединился народный артист Украины Павел Зибров, зачитавший стихотворение Артема Сенчило "На битій градами дорозі". Автор написал это произведение на 40-й день войны.

Павел Зибров – стихотворение "На битій градами дорозі" Артема Сенчило: смотрите видео онлайн

Харизматичный певец Артем Пивоваров зачитал стихотворение Владимира Юдина "Коли зустрінемось ми знову". В этом произведении автор описал свои переживания, боль и мечты о встрече с семьей мужчины, который отправил своих женщин и детей за границу, как можно дальше от войны.

Артем Пивоваров – стихотворение Владимира Юдина "Коли зустрінемось ми знову"​: смотрите видео онлайн

Стихотворение Оксаны Волошиной "Заспокой мене, милий, поглядом" чувственно прочитала телеведущая Алла Мазур. Автор наполнила произведение словами любви и неописуемой тоски всех украинских женщин, отправивших своих любимых на войну. Оксана смогла передать все эмоции, потому что ее муж тоже сейчас на фронте.

Это постоянное чувство напряжения. Понимание, что каждое свидание может быть последним, а иначе никак, потому что кто должен. И так хочется по-женски заслонить, спрятать, но... Ничто не успокоит, только его голос, только его взгляд,

– поделилась Волошина.

Алла Мазур – стихотворение Оксаны Волошиной "Заспокой мене, милий, поглядом"​: смотрите видео онлайн

Автор проекта "Буремные стихи" Павел Шилько зачитал стихотворение "Я з тих..." поэта Василия Логая. Именно это произведение вдохновило Павла на создание арт-проекта. В стихотворении рассказывается о том, что все украинцы, кто на передовой, кто в тылу делает все возможное, чтобы приблизить победу, что "каждый из нас, это почти пушка, что врага сжигает в черную золу".

Павел Шилько – стихотворение Василия Логая "Я з тих...": смотрите видео онлайн

Это уже вторая часть проекта. В первом стихотворении озвучивали Маша Ефросинина, Владимир Остапчук и Олег Панюта. Впоследствии к "Буремным стихам" присоединятся MONATIK, Юлия Санина, Ольга Горбачева и другие звезды.

Арт-проект еще продолжается и продюсеры призывают украинцев присоединяться к инициативе и отправлять свои работы на электронную почту: buremni2022@gmail.com.